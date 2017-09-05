Adli tatil sona erdi

Adalet hizmeti veren yaklaşık 16 bin hâkim ve savcı ile adliye personeli için 20 Temmuz’da başlayan adli tatil, bugün bitti. Adli tatil boyunca nöbetçi mahkemeler görev yaparken, FETÖ davaları devam etti. Bu davalara da Kurban Bayramı tatili boyunca ara verildi.

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Türkiye genelinde çeşitli mahkemelerde başlayan FETÖ davalarının görülmesine yeni adli yılda devam edilecek. İstanbul’da Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş ile birlikte 6 kişinin şehit edildiği Türk Telekom Acıbadem binasının işgal girişimi davası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul’un da sanıkları arasında bulunduğu FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi yapılanması ve Ergenekon davasının duruşmaları yapılacak.

İstanbul’da, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın ikinci duruşması, Mümtazer Türköne ile Şahin Alpay’ın da aralarında bulunduğu kapatılan Zaman Gazetesi yazar ve yöneticilerin yargılandığı dava ile 15 Temmuz’da Tuzla Piyade Okulu ve Mahmutbey gişelerinde yaşananlara ilişkin davaların ilk duruşması Silivri’de görülecek.

‘AKINCI ÜSSÜ’NE DEVAM

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ise Balyoz kumpası davasında tutuklu sanık Mehmet Baransu ve başka davadan tutuklu Ahmet Altan ile 15 Temmuz’da darbecilere destek verdiği ileri sürülen polisler ve Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılanmasına devam edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi dolayısıyla açılan ve Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davaya yarın devam edilecek. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampusu’ndaki salonda görülen Akıncı Hava Üssü davasının duruşmasına da yarın yeniden başlanacak. Kara Harp Okulu’nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı dava, kaldığı yerden 11 Ekim’de görülecek. Darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki olaylara ilişkin 152’si asker, 3’ü sivil 155 sanığın Sincan Cezaevi’ndeki yargılamalarına da bu ay devam edilecek. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında EDOK Komutanı olan Orgeneral Kamil Başoğlu’nun kaçırılmasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı davanın duruşması ise 22 Eylül’de görülmeye devam edilecek.

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