Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü'nün cenaze törenine katılmak için Giresun'a geliyor. Tütüncü'nün naaşı bugün hava yolu ile memleketi Giresun'a getirildi.

İHA'nın haberine göre; Tütüncü'nün cenaze törenine katılmak üzere Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'de özel uçakla Giresun'a geldi. Yüzlerce partili tarafından karşılanan Tütüncü'nün naaşı cenaze nakil aracıyla Ordu-Giresun Havaalanından alınarak Giresun merkez Hacısiyam Mahallesi'ndeki evine getirildi. Tütüncü'nün evinin önüne kurulan taziye çadırında ise Milli Savunma Bakanı Canikli ile Tütüncü'nün yakınları taziyeleri kabul etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada Tütüncü'nün cenazesinin yarın Hacı Miktat Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek. Öte yandan programda bir değişiklik olmaması durumunda Başbakan Binali Yıldırım'ın da cenaze törenine katılacağı AK Parti İl Başkanlı tarafından duyuruldu.

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