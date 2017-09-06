Aydın'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yaralı halde bulunup tedavisi yapılan bir karga, kendisini iyileştiren itfaiyecilerden ayrılmıyor.



İHA'Nın haberine göre, itfaiyecilerle birlikte çay içip kahvaltı yapan karga ateş savaşçılarının maskotu haline geldi. İnsanlara karşı tedirgin davranışları ile bilinen karga, itfaiye personelinin başında dolaşmaya başladı.



İtfaiye erleri ile adeta muhabbet eden ve üzerinde itfaiyeci elbisesi olmayanlara kesinlikle güvenmeyen sevimli karga dışarıdan birisi geldiğinde korkup kaçıyor.





Özgür bırakılmasına rağmen her gün kendisini iyileştiren itfaiyeci dostlarına ziyaret edip yiyeceğini alan sevimli karganın vefası ve itfaiyecilerle olan diyaloğu görenleri şaşırtıyor.





Kargayı yaklaşık bir ay önce aşırı sıcaklarda yerde bitkin vaziyette bulduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, "Karga bitkin vaziyette yerde yatıyordu. Yanına yaklaştığımızda kaçmadı. Bizde alıp su verdik. İnternetten ve ADÜ Veteriner Fakültesi hocalarından karganın neyi sevdiğini sorup soruşturduk. İyileşip kendine gelinceye kadar baktık. İyileşince salıverdik. Ancak karga bizden ayrılmak istemedi. Şimdi bizimle birlikte çay içiyor. Kahvaltı yapıyor. Özgür olsun diye salıverdik. Dışarıda duruyor ama her gün ziyaret edip istihkakını da alıyor. Çok vefalı bir hayvanmış. İtfaiye elbisesi giyenlere karşı sempatik davranıyor. Sivil biri geldiğinde korkup kaçıyor" diye konuştular.

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