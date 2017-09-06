Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, uçuş güvenliğini tehlikeye attığı için havalimanı çevresinde uçurulması yasak olan bir drone ile karşılaşınca durumu Hava Trafik Kontrolörlerine bildirdi.
İHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı'na dün sabah saatlerinde inmeye hazırlanan bir havayolu şirketinin pilotu iniş için alçaldığı sırada 2 bin 500 feet (750 metre) yükseklikte, bir drone ile karşılaştı. Uçakların uçuş güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için Atatürk Havalimanı çevresinde uçurulması yasak olan insansız hava aracını gören pilot, durumu Hava Trafik Kontrolörlerine bildirdi.
"SİYAH-SARI RENKTE BÜYÜK BİR DRONE VAR"
Pilot ve kule arasında yaşanan 'drone' diyaloğu telsiz konuşmalarına da yansıdı. İnsansız hava aracı hakkında kuleyi bilgilendiren pilot, "2 bin 500 feette siyah ve sarı renkli bir drone vardı. Malumatınız olsun baya büyük" diyerek kule görevlisini uyardı. Kule görevlisi ise pilottan cismin konumunu teyit ettikten sonra insansız hava aracının bulunması için konuyla ilgili görevlilere bilgi verdi. Görevliler ise drone'u kimin nereden uçurduğunu bulmak için çalışma başlattı.
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Misafir 48 dakika önceufo olamaz mi>?/ ayrica en onemli konu kontrol aygitinin alici verici sekansina jam uygulanabilicek onlemlerin yoksunlugu. Insan hayati degerli ve pilotlarin isi zor. Lutfen drone konusunda bilgili teknikerleri hava alanlarinda gorevlendirsinler. Eger ufo olayi ise de ciddiye alsinlar artik su meseleleri00
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Misafir 52 dakika önceUfo dur ufo00