İstanbul'da yaşayan ve ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için bir şans olan TOKİ, Kayaşehir için başvuru işlemlerini 5 Eylül 2017 itibarıyla başlattı. Peki TOKİ Kayaşehir başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Kayaşehir başvurusu ne zaman? İşte TOKİ başvurusuna dair detaylar...

TOKİ KAYAŞEHİR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ev almak isteyen milyonlarca kişiye bir şans olan TOKİ, büyük merak ve heyecanla beklenen Kayaşehir başvurularını başlattı. Ev sahibi olmak isteyen adaylar, merakla TOKİ Kayaşehir başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor.

TOKİ Kayaşehir başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak Türkiye Halk Bankası'nın İstanbul'daki şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir. TOKİ Kayaşehir başvuru işlemleri Türkiye Halk Bankası üzerinden alınacak.

Başvuru yapan vatandaşlar 3 ayrı kategoride değerlendirilecek ve kabul edilecek. 3 ayrı kategori arasında aşağıdaki kategoriler bulunmaktadır;

a. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri (Emekli Sandığından Hak Sahibi Belgesi olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmamış olanlar),



b. En az %40 Engelli Vatandaşlar,



c. Diğer Alıcı Adayları

Konut satın almak için TOKİ başvurusu yapan vatandaşların kendilerine, eşlerine veya velayetleri altındaki çocuklarına ait bir konut bulunmaması ve bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

TOKİ'ye başvuru yapacak olan vatandaşlar, Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri de eksiksiz ve doğru olarak Türkiye Halk Bankası'na teslim etmelidir. Aşağıda istenen belgeleri eksik olarak teslim edenler, kuraya katılma hakkını kaybedecektir.

a. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

b. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”,

c. Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurusu, satışa sunulan konut sayısından fazla olursa "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirlem Kurası" kapsamında kura çekimi yapılacaktır.

4 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi, 2. ve 3. maddelerde belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır. Kura çekildiği takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece konut belirlemeye yönelik olacaktır.

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