Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

Çakıroğlu toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 3 suçtan da ayrı ayrı ceza verdi.

Ayşegül Terzi

Abdullah Çakıroğlu