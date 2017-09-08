Niğde'de genç bir kadın Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ek binasının arka bahçesinde ölü bulundu.

İHA'nnı haberine göre, çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan 50 günlük çocuğu için hastanede bulunan Sevgi A. (28) sabah saatlerinde çocuk hastanesinin arka bahçesinde özel güvenlik görevlileri tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Güvenliğin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevgi A'nın öldüğünü belirledi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen genç kadının ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası ortaya çıkacak.