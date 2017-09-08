Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir sürücünün, bir saat önce aldığı araç gaz kaçağı nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Gölcük ilçesi Değirmendere mevkiinde bulunan bir benzinliğin önünde meydana geldi. Emre Saylar bir saat önce satın aldığı aracına yakıt almak için Değirmendere'de bulunan bir benzin istasyonuna geldi. Aracına yakıt aldıktan sonra hareket eden sürücü, benzinlik çıkışında aracının motor kısmından dumanlar çıktığını farketti. Dumanları gören sürücü Saylar ve yanında bulunan arkadaşı hızla araçtan inerek uzaklaştı.

OLASI BİR FACİA ÖNLENDİ

Sürücü ve benzinlik çalışanları yangına ilk olarak yangın söndürücülerle müdahale etti. Olay anı benzinlikte bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yangın söndürücülerin yetersiz kalması nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın motor kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangının benzinliğe sıçramaması olası bir faciayı da önledi.

Gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği belirtilen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.