Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Canikli, "Çıkacaksın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapacaksın, bu milletin ekmeğini yiyeceksin ama terör örgütünün sözcülüğünü yapacaksınız. Terör örgütü bu güne kadar binlerce sivili katletti onu görmeyeceksin, silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir, sadece teröristler" diye konuştu.

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SİHA

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