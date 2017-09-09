Yeni müfredat ve ders kitaplarının tartışılan başlıkları

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, yeni müfredatla hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu ve başlıklara çeşitli tepkiler geldi. Ders kitaplarının içeriği, özellikle sosyal medyada tartışılmaya devam ediliyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; tartışılan başlıklar arasında en çok dikkat çekenler arasında şunlar yer alıyor:

ADAB-I MUAŞERET: İmam hatip ortaokullarına dağıtılacak İslam Ahlakı ders kitabının “Adab-ı Muaşeret” bölümü, tartışılan başlıklar arasında. Müslümanların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği vurgulanarak “Allah’ın gerçek hayatta haram kıldığı her şeyin sanal hayatta da haram olduğu bilinmelidir. Cinsellik, alkol, şiddet içerikli yayınlardan uzak durmalıdır” ifadesine yer verildi.

‘ERKEN EVLENMEK ÖRF’: Yeni müfredatta evliliğin insanın fıtratında var olan bir güdü olduğu belirtilirken “Ülkemizde örfe dayalı olarak genç yaşlarda evleniliyor” şeklindeki ifadeler de tartışma yarattı. Çocuk yaşta evliliklerin örf perdesi arkasında anlatılması eleştirildi.

ATATÜRKÇÜLÜK ÇIKARILDI: 5. sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılâpları” bölümleri çıkarıldı. Başkentin neden Ankara olduğu açıklanırken, Atatürk’le ilgili metne yer verildi.

EVRİM VE CİHAT: “İslam Dininde Temel İbadetler” ana başlığı altında namaz, oruç, zekât ve haccın yanı sıra cihat da sayıldı. Evrim teorisinin 9. sınıf biyoloji kitabından ayıklanması ve Darwin’in anlatılmaması da tepki çekti. 9. sınıf kimya kitabında yer alan kadın simyacılar bölümünün çıkarılarak kadın kimyacılara yer verilmemesi eleştirildi.

‘TÜRKLER AZ YER’: Türklerin yeme alışkanlıklarından bahsedilirken, “Türkler gayet az yerler. Sofra zevkine pek az düş- kündürler” ifadelerine yer verilmesi de tartışıldı. Yeni müfredatta Alevilik-Bektaşilik konularının da yanlış ve eksik anlatıldığı belirtildi.

‘KOCAYA İTAAT İBADET’

Yeni müfredatta ataerkil aile yapısının desteklendiğini ileri süren sosyal medya kullanıcıları, “Hanımın Kocasına Karşı Sorumlulukları” başlığına tepki gösterdi. Kitapta tepki çeken ifadeler şöyle: “Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri olduğundan, ailenin sorumluluğu birinci derecede onlara yüklenmiştir. İslam, erkeğin üstlendiği mesuliyetlere karşılık kadı- nın da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır. Ailede çocukların büyü- tülüp terbiye edilmesi, daha çok anne tarafından yerine getirilir. Ailede erkek vazifesini yapar, ailesine karşı güzel davranır; kadın da ona karşı gereken muhabbet, hürmet ve itaati gösterirse aile içinde düzen ve uyum sağlanmış olur.”

ATEİSTLE EVLİLİK YASAK: Kitapta “Kabul Edilemez Evlenme Çeşitleri” başlığında ateist, müşrik, mürted (Müslümanlığı bırakıp başka dine geçmiş kimse) ile yapılan evliliklerin yasak olduğu belirtildi. Kadının iffetinden bahsedilen “Temizlik” başlığında, “Kişi evliliğe kadar iffetini muhafaza etmeli; sadece nikâhın koruyucu şemsiyesi altında karşı cinsle bir araya gelmelidir. Unutulmamalıdır ki temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktırlar” denildi.