TBMM'de casusluğa karşı kozmik önlem

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında bombaların hedefi olan TBMM, havadan olası tehditlere karşı drone önlemi alırken, bir yandan da yeni döneme yönelik yeni güvenlik önlemleri geliştirmeye başladı.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle, vekillerin odasının kendilerinden habersiz açılmasını önlemek için anahtarların “kamera” ile takip edilmesi sağlanacak. Ayrıca, devlet memuru olmayanlara Meclis giriş kartı verilebilmesi için gerekli koşullar da ağırlaştırılıyor. Buna göre, rüşvet, zimmet, hırsızlık gibi suçlarla, devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olanlar Meclis’e giremeyecek.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanlık Divanı, Başkan İsmail Kahraman başkanlığında 12 Eylül Salı günü toplanacak. Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’te önümüzdeki dönemde alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili sunum yapacak. Meclis’te giriş kartları ve vekil odalarının güvenliğinin tam olarak sağlanması konusunda iki önemli değişikliğe gidilecek. TBMM Başkanlık Divanı’nın gündemine gelecek TBMM Güvenlik Yönetmeliği Taslağı’na göre, 38 ve 47. maddeler değiştirilecek.

Değişiklik başkanlık divanında kabul edilirse, Devlet Memurları Yasası’nda, devlet memurluğuna giriş için engel olarak sıralanan suçlardan mahkûm olanlara TBMM giriş kartı ve araç giriş kartı verilmeyecek.

Milletvekili veya üçüncü şahıslar araç ve yaka kartı talebinde bulundu- ğunda devlet memuru olmayan araç sahibi ve kişiler için yaptırılacak güvenlik araştırması sonucunda, giriş kartı verilmeyecek durumlar şöyle:

“Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçak- çılık suçlarından mahkûm olmak.”

Bazı milletvekillerinin zaman zaman, odalarına böcek yerleştirildiği yolundaki iddiaları gündeme getirmesi üzerine, odaların güvenliği için de daha sıkı önlem alınacak. Yönetmelik değişikliği kabul edilirse, mesai bitimlerinde odayı en son terk eden personel, kapıları kilitleyip anahtarı bina girişlerindeki koruma başkanlığı kontrol noktasında nöbetçi personele imza karşılığı teslim edecek. Sabahları da anahtarlar buradan imza karşılığı alınacak. Anahtarlar dolap içinde muhafaza edilecek ve kameralarla sürekli izlenecek. Böylece odaları en son kimin terk ettiği, bu arada odayı açan olup olmadığı tespit edilebilecek.

PERSONEL AÇAMAYACAK

Mesai saatleri dışında daha önce personel de odaları açabilirken, artık sadece milletvekilleri varsa odalar açılabilecek. Bütün odaların yedek anahtarları da sadece yangın söndürme nöbet ekibi odasında bulundurulabilecek ve bunları alan olup olmadığı da sürekli kamera ile takip edilecek.

Bu önlemlerle, milletvekillerinin bilgileri dışında odalarına girilmemesi sağlanmaya çalışılacak.