CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetçi Halk Parti'nin (CHP) 94. kuruluş yıldönümüne özel sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
"94 yıldır cumhuriyetin, demokrasinin ve aydınlık bir Türkiye'nin savunucusu olan CHP'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!"
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 9, 2017
CHP 94 YAŞINDA
Ülkenin ilk siyasi partisi olan "Halk Fırkası", Atatürk tarafından kuruldu. 1924 yılında partinin adının başına "Cumhuriyet" sözcüğü eklendi. 1935 yılında 4'üncü kurultayda "Cumhuriyet Halk Partisi" adını aldı.
Cumhuriyetin ilk yıllarında "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik" ve "Laiklik"i dört temel ilke olarak benimseyen CHP, buna "Devletçilik" ve "Devrimcilik" ilkelerini de ekledi. Bu ilkeler, partinin amblemine de yansıtılarak "altı ok" simgesi benimsendi.
1950 yılında dünyanın en uzun soluklu birkaç partisinden biri olan CHP, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kaldı. 1950'li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle muhalefetin kurumsallaşmasında önemli rol oynadı.
1980 yılında 12 Eylül askeri darbesinin ardından CHP de diğer siyasi partilerle kapatıldı. Parti, 9 Eylül 1992'de tekrar açıldı.
7 GENEL BAŞKAN GÖREV YAPTI
Atatürk'ün vefatının ardından 26 Aralık 1938'de genel başkanlığa seçilen İsmet İnönü, CHP'de 33 yıl genel başkanlık yaptı.
CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna daha sonra Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.
CHP, bugüne kadar 35'i olağan, 18'i de olağanüstü olmak üzere 53 kurultay gerçekleştirdi.
- CHP 94 yaşında
- 9 Eylül CHP kuruluş yıldönümü
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