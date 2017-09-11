İstiklal Caddesi'ni fareler bastı

İstiklal Caddesi'nde yürütülen kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında betonun kalkmasının ardından İstiklal Caddesi'nde fareler görünmeye başladı.



DHA'nın haberine göre, çalışma alanlarında gezen fareler caddeye çıkarak yiyecek arayışına girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ortalıkta gezen fareler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İstiklal Caddesi