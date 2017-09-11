Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin büyük merakla beklediği AÖF kayıt yenileme işlemleri için bekleyiş sürüyor. Binlerce AÖF öğrencisi, büyük merakla "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?" diye araştırıyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, 2017-2018 dönemi için kayıt yenileme tarihlerini bekliyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri için kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.
Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvime göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim 2017 tarihine kadar sürecek. Bu tarihler arasında AÖF kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, yeni dönemde eğitim göremeyecek. Aynı zamanda kayıt yenilemenin son günü olan 6 Ekim tarihi, mazeretli kayıt tarihi olarak belirlendi.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerimiz Güz Döneminde ders ekle-sil (kayıt yenileme) işlemlerini AÖF'ün kayıt otomasyonu sayfası üzerinden yapacak.
2017-2018 AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi
AÖF öğrencilerinin katılım sağlayacağı AÖF güz dönemi vize sınavları, 25 Kasım 2017 tarihinde yapılacak ve 26 Kasım 2017 tarihinde sonlanacak. Öğrenciler katıldıkları sınavın ardından sonuçlar için bekleyişe geçecek.
Güz dönemi final sınavları ise 13 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 14 Ocak 2018 tarihinde sona erecek. Adaylar, vize sınavlarının ardından olduğu gibi final sınavlarının ardından da sonuçları bekleyecek.
Bahar Dönemi
Bahar dönemi vize sınavları ise 14 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. Ardından gelecek olan final sınavları da 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak ve 3 Temmuz 2018 tarihinde sonlanacak.
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