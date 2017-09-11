ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi de heyecanla tercihleri bekliyor. Tercihleri bekleyen adaylar, "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2017 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı için sonuçlar geçtiğimiz günlerde erişime açılmış ve öğrenciler sınavdan aldığı puanı görüntülemişti.

Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi de tercih aşaması için bekleyişe geçti. Puanlarının yettiği lisans programlarına tercih yapacak olan adaylar, bir yandan da DGS tercih kılavuzunu bekliyor.

ÖSYM, DGS tercihlerinin ne zaman alınacağını henüz açıklamadı ancak tahminlere göre birkaç gün içerisinde DGS tercihleri alınmaya başlanacak. DGS tercihleri alınmaya başlandığında eş zamanlı olarak DGS tercih kılavuzu da yayımlanacak ve adaylar bu kılavuz çerçevesinde tercihlerini yapacak.

Öğrencilere toplamda 30 tercih hakkı verilecek ve öğrenciler puanlarının ve mezun olduğu bölümlerin uygun olduğu programlara tercih yapabilecek.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi bitmeden önce değişiklik yapabilirler. Ancak tercih süresi tamamlandıktan sonra adaylar tercihlerde hiçbir şekilde değişiklik yapamayacaklar.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2017-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2017-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

DGS Tercihleri

dgs

DGS Tercihleri Ne Zaman

DGS Tercih Kılavuzu

ösym