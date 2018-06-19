Lisanssız elektrik üretiminde çok önemli bir süreç yaşanıyor. Vatandaş, 1 megavatın altında kurulu güce sahip güneş tesislerinden elektrik üretip satarak, mart ayında 321 milyon TL kazandı. Vatandaş, ağırlıklı olarak güneş olmak üzere rüzgâr, biyokütle gibi kaynaklardan 1 megavatın altında tesis kurarak ihtiyaç duyduğu elektriği üretiyor, ihtiyacından fazlasını da sisteme satıyor. Vatandaş, güneşten ürettiği ve sisteme sattığı her kilovatsaat elektrik için 13.3 dolar-sent alıyor.

6 MİLYAR KİLOVATSAAT

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, bu yılın mart ayında lisanssız kurulu gücü (güneş, rüzgâr, biyokütle) 4 bin 523 megavata çıktı. Bu rakam, 2016 yılında bin 40 megavat, 2017 yılında 3 bin 173 megavat düzeyinde bulunuyordu. Vatandaş, ihtiyacını karşıladıktan sonra mart ayında ürettiği elektriğin 595 milyon kilovatsaatini sisteme sattı. Rapora göre vatandaş, bu satış karşılığında 321 milyon TL aldı. Vatandaşın, ocak-mart döneminde sisteme sattığı elektrik miktarı, 1 milyar 258 milyon kilovatsaat oldu. Yıl sonunda ihtiyaç fazlası olan ve sisteme satılması öngörülen elektrik miktarı 6 milyar kilovatsaat.

EN BÜYÜK PAY GÜNEŞİN

EPDK’nın mart ayı verilerine göre lisanssız tesislerin kaynaklara göre dağılımı:

Güneş: %95.82

Biyokütle: %2.80

Rüzgâr: % .13 1.08

Hidrolik: %0% .13

LİSANSSIZ ÜRETİMDE KONYA ÖNDE

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, lisanssız tesislerde elektrik üretim miktarının her yıl arttığını söyledi. Doğan, vatandaşın bu sistemde ürettiği elektriğin bir bölümünü de kullandığını belirterek, “Vatandaş, ihtiyaç duyduğu elektriği kullanıyor. Kalanını da sisteme satıyor. Kullanılan elektrik de dikkate alındığında 321 milyon TL’den çok daha yüksek bir tutar söz konusu olacak” dedi. Lisanssız üretim tesislerinde, güneş potansiyeli ile öne çıkan Konya 497 megavat kurulu güçle ilk sırada yer alıyor. Kayseri’de 299 megavat, Ankara’da 239 megavat, İzmir’de 178 megavat lisanssız üretim tesisi bulunuyor.