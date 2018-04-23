Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin açıklamada bulundu. TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan resepsiyonda konuşan Erdoğan, "Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket" ifadelerini kullandı. Peki Güneş Motel olayı nedir? Güneş Motel'de ne oldu?

GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR?

Güneş Motel Olayı, 1977 yılı sonunda 1977 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet Partisi'nden milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesi olayıdır. Parti değiştiren vekiller 5. Demirel Hükûmetine verilen gensoruyu desteklemek, Bülent Ecevit'in kuracağı hükûmetin güvenoyu oylamasında destek vermek karşılığında Ecevit'in kuracağı 42. Türkiye Hükûmeti'nde ekseriyetle bakanlık görevi almıştır.

Bülent Ecevit, Adalet Partisi'nden istifa eden 12 milletvekili ile belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteli'nde görüştü. Görüşmede vekillerin CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve Ecevit'in idaresine destek pazarlığı yapıldı. CHP lideri Ecevit bu görüşmelerde Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Hasan Korkut, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Oğuz Atalay, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt ile görüştü.

Görüşme sonunda 9 AP'li vekil istifa ederek hükûmetten desteklerini çekti. Onları Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ve AP'li Enver Akova ve Ahmet Karaaslan takip etti.

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