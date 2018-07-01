Halk arasında güneş yanığına iyi geldiği zannedilen yoğurt, diş macunu, farklı bitkisel yağ karışımları kişilere daha da zarar verebiliyor. Yanık karşısında yapılan yanlış uygulamalar, doğru müdahalede daha çabuk iyileşebilecek bir yanığı daha da kötü bir duruma getirebiliyor. Güneş yanıklarında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Kibar Çamurlu, yaz mevsiminde güneş yanıklarının dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti. Peki; güneş yanığına diğer bir tabirle deniz yanığına ne iyi gelir? İşte cevabı...

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Uzm. Dr. Çamurlu, "Öncelikle güneş yanığının oluşmamasına dikkat edeceğiz. Güneşten yandığımızı anında hissedemiyoruz, genellikle birkaç saat sonra belirtiler başlar. Hafif bir yanma, ağrı, kızarıklık, o bölgede şişlik görülür. Vücudun genellikle kemik çıkıntılarında, güneş ışınlarına maruz kalan alanlarda maruz kalıyoruz. Burun ve yanak üzerleri, kollar, omuzlar, bacaklar ve düzler daha çok etkilenir ve güneş yanıklarında daha sık görülür. Halkımız genellikle ilk müdahalelerde yoğurt, diş macunu, farklı bitkisel karışımlar sürüyorlar. Bizim önerimiz, fark edildiğinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması, hekime ulaşılmadığında da soğuk uygulamak gerekiyor. Soğuk su olabilir ya da özel buz kalıpları da değerlendirilebilir. Kişinin ağır ve yanma hissi azalana kadar uygulanması önemli. Yanıklarda da böyle, suya tutmak yeterli olmuyor. En az 20 dakika, bazen yanığın şiddetine göre birkaç saat soğuk uygulamak önemli. Güneş yanıklarından sonra eczanelerden temin edilebilecek ürünler var, bir hekime danışılarak bunlar kullanılabilir" dedi.

DOĞRU TEDAVİ EDİLMELİ!

Hızlı geçebilecek bir yanığın yanlış uygulama sonucu daha kötü olabildiğine değinen Uzm. Dr. Çamurlu, "Ezbere uygulamalar yapıldığında yanığın şiddeti derecesi artırılıyor. Doğru uygulama ile hafifleyebilecek bir rahatsızlık daha da ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bilhassa mikrop aldırıldığında, dezenfeksiyon koşulları, steril ortam sağlanamadığında iyi bir şey yapalım derken daha da olumsuz etkiler ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ ARTIRMAYIN

Yanığın derecesine göre ilk olarak soğuk uygulama yapılması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Çamurlu, "Bu nedenle halkımızın bu gibi sıkıntı yaşadığında öncelikle sağlık kuruluşuna başvurmasını, sağlık çalışanından destek alınarak uygun ilk yardım tatbiklerini uygulamasını tavsiye ediyorum. Soğuk uygulanabilir, yardımcı kremler, nemlendirici kremleri, o bölgenin dezenfekte edilmesini tavsiye ediyorum. Farklı uygulamalar yapalım derken hastalığı şiddetini artırılması riskini göz önünde bulundurmalarını öneririm" diye konuştu.