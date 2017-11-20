Güney Kore'de kuş gribi salgını

Japonya merkezli Kyodo ajansının haberine göre, Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Kim Yung Rok, Güney Kore'nin başkenti Seul'un 300 kilometre güneybatısındaki Gochang bölgesinde bir ördek çiftliğinde rastlanılan kuş gribi salgınının ardından, ülke genelindeki kümes hayvanlarının hareketinin 48 saat süreliğine yasaklandığını belirtti.

Virüs salgınıyla mücadele etmek için konulan yasağın, kümes hayvanları çiftliği araçlarını ve işçilerini de kapsadığını ifade eden Bakan Kim, "Ülke genelinde tüm kümes hayvanları çiftliklerine ve diğer ilgili tesislere yönelik en üst düzeyde koruyucu önlemler alındı." ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 12 BİN 300 ÖRDEK İTLAF EDİLDİ

H5N6 tipi kuş gribi virüsünün tespit edilmesinin ardından, çiftlikte yaklaşık 12 bin 300 ördeğin itlaf edildiği kaydedildi.

Yonhap ajansının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde de bu kış ilk kez görülen salgının ardından, ülkedeki bütün kümes hayvanları çiftliklerinin ve araçlarının dezenfekte edileceği açıklandı.