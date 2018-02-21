Ulusal Meclise sunulan raporda, Kore Askeri Mahkemesinin, cinsel suç işleyen askerlere karşı "sıfır tolerans" sistemini devreye sokacağı belirtildi.

Rapora göre, tecavüze ordudan ihraç, cinsel saldırı ya da istismara rütbe indirme, cinsel tacize de uzaklaştırma cezaları verilecek.

Ayrıca cinsel şiddet konusunda iş birlikçi tutum sergileyen ordu mensupları da ceza alacak.

Ülkede cinsel suçlar konusunda silahlı kuvvetler içinde verilen eğitimler de arttırılacak.

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