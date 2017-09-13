Kuzey Kore'nin peş peşe nükleer testleriyle ülkelerarası krize neden olmasının ardından, askeri tatbikatlarını sürdüren Güney Kore, ülkenin batı kıyılarında ilk kez bir savaş uçağından gerçek bir füze fırlattı.
F-15K jetinden fırlatılan Taurus füzesi, zemin üstündeki hedefi imha etti. Tatbikatın fotoğraflarını Güney Kore Savunma Bakanlığı paylaştı.
Eylül ayı başında hidrojen bombası deneyen Kuzey Kore, yeryüzünde depreme yol açmıştı. Birkaç hafta önce fırlatılan bir diğer kıtalararası balistik füze ise, Japonya'nın üstünden geçmişti.
ABD'nin başını çektiği müttefik ülkeler, son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Pyongyang yönetimini hedef alan yeni yaptırımları geçirdi. Bu kararın alınabilmesi için Çin ve Rusya'nın ikna edilmesi gerekti. Rusya ve Çin'in de 'evet' oyu vermesiyle BMGK'dan geçen yeni yaptırımlar, Kuzey Kore’nin rafine petrol satışına yılda iki milyon varil sınırlaması, doğalgaz ve tekstil ihracatına ise ambargo getiriyor.
Başkan Donald Trump ise Rusya ve Çin’in de onayını alabilmek için yumuşatılan kararı 'yetersiz' buluyor. Petrol ihracatına getirilen ambargonun kaldırılmasından duyduğu hayal kırıklığını saklamayan Trump, Kuzey Kore’yi 'nihai yaptırımlar' konusunda uyardı: "Bu sadece atılan bir başka küçük adım. Önemli değil. Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. Ama kararın 15- 0 alınması kesinlikle çok güzel bir sonuç. Ancak bu yaptırımlar alınacak nihai yaptırımlarla karşılaştırılamaz bile."
Kuzey Kore bu karara öfkeli
Pyongyang ise, Birleşmiş Milletler'de alınan yeni yaptırımlara öfkeli. Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Han Tae Song, ABD'nin tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir acı çekeceğini söyledi. Song, "Washington rejimi, siyasi, askeri ve ekonomik çatışmayı seçti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti her türlü nihai oalanağı kullanmaya hazırdır. Kore tarafından önümüzdeki günlerde alınacak tedbirler ABD’ye tarihinde hiç olmadığı kadar büyük acı çektirecek" dedi.
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Misafir 7 dakika öncekuzey kore hıdrojen bombası denıyor guney kore uçaktan asagıya fuze atıyor teknoloji farkı var baya00
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Misafir 43 saniye önceyazık sana la00