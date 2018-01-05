Güngören'de çocuk rehine paniği

İstanbul Güngören'de bir taksiyi gasp etmek istediği, ardından da çocuğu rehin aldığı öne sürülen kişi polisi alarma geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Ali Ç.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve araç içerisinde bıçak çıkardığı için taksicinin kendisini gasp edeceğini düşünerek ihbarda bulunduğu anlaşıldı. Ali Ç. hastaneye gönderilikken, kızı olduğu anlaşılan 7 yaşındaik A.Ç. de aile bireylerine teslim edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Güngören'de önceki gün bir taksinin gasp edilmek istendiği, ardından da küçük bir çocuğun bıçakla rehin alındığı ihbarı polise harekete geçirdi. Olay yerine giden Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksideki kişiyi etkisiz gözaltına alındı. Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı.

İddiaya göre, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ali Ç., Fatih'te çocuğuyla birlikte taksiye bindi. Güngören'e geldiklerinde ise cebinden çıkardığı bıçakla oynamaya başladı. Bunun gören taksici ise aracı durdurarak kaçtı ve gasp edileceğini söyleyip yardım istedi. Vatandaşlar polise haber verdi. Elinde bıçak olan kişinin yanında bir çocuk olduğunu gören vatandaşlar "Bir çocuğu bıçakla rehin aldı" diyerek ikinci bir ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Ç.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı, yanında bulunanın 7 yaşındaki A.Ç. adlı kızın da kendi çocuğu olduğu anlaşıldı. Elinde bıçakla oynayan Ali Ç.'nin bu nedenle polise ihbar edildiği belirtildi. Ali Ç.'nin yakınlarına haber verip çocuğu teslim eden polis, gerekli işlemlerin ardından kendisini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti.



KAMERAYA YANSIDI

Kızını taksiden indirip duvar kenarına götüren eli bıçaklı babanın o gürüntüleri bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde kızını duvar kenarına götüren baba elindeki bıçağı kızını doğrultuyor.

son dakika

güncel haberler

haberler

Göngören

güngören baba

güngören dehşet

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER