Güngören'de eşinin içinde bulunduğu aracı takip eden koca, trafik ışıklarına yakın mesafede kullandığı araçtan inerek kurşun yağdırmış, ayrı yaşadığı Zübeyde K.'yı öldürmüş yanında bulunan sürücü Veysel Yıldız'ı da ağır yaralamıştı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, olaydan sonra aracını da bırakıp yaya olarak kaçan koca Serhat K., Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışması sonrası gözaltına alındı.



Güngören Asayiş Büro Amirliğine götürülen K., sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilecek.

Görgü tanıkları saldırganın ateş etmeden önce "Bu bana yapılır mı?" diye bağırdığını söyledi.

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