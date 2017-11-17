Gupse Özay kilo sırrını açıkladı!

Deliha 2 filmi için kısa sürede kilo alan Gupse Özay, ‘Görümce’ filmindeki zayıf halinin görüntüsünü ‘Deliha’ ile yan yana koyarak bir paylaşımda bulundu.





ZAYIFLAMA SÜRECİNİ PAYLAŞACAK!



Başarılı oyuncu Özay, Instagram paylaşımına şu notu yazdı: Devamlı sorular geliyor ‘Nasıl kilo aldın, nasıl verdin?’ diye. Vallahi bir formülü yok. Tamamen motivasyon! Filmdeki karakterimin gerçekçi olması için ne gerekiyorsa yapmayı istemekle alakalı! ‘Görümce’ filmimdeki ‘Yeliz’in güzellik kaygısı vardı. Zayıf olması gerekiyordu. ‘Zeliha’ ise bunu önemsemiyor. Rahat, tontiş bir kız. Ben onlar ne istiyorsa onları yaptım. Sizi seviyor ve öpüyorum. Not: zayıflama sürecini sizle paylaşacağım.”



İşte ünlü oyuncu Gupse Özay’ın o Instagram paylaşımı:

gupse özay