Güray Vural yuvaya döndü

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktör Okan Buruk’un yerine Safet Susiç’i getiren Akhisarspor, Kayserispor’dan ayrılan eski yıldızı Güray Vural’la da el sıkıştı. Akigo’nun ilk dış transferi olacak 30 yaşındaki sol bek ve sol kanat oyuncusu, Denizlispor altyapısında yetiştikten sonra Süper Lig’de 2012-2016 arasında 4 yıl yeşil-siyahlılarda forma giydi.

27 MAÇTA 2 GOL

Akigo’daki performansıyla 2015-16 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Güray, geçen sezon Kayserispor’da ligde 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı. Dış transferde atağa kalkacak Akigo, daha önce iç transferde Barbosa, Aykut, Onur, Hasan Ali’yle sözleşme yenileyip Galatasaray’la söz kesen Muğdat, Başakşehir’e transfer olan Soner’in yanı sıra Olcan ve Bia’yla yollarını ayırmıştı.

BEŞ OYUNCU AYRILIYOR

Akhisarspor, sözleşmeleri devam eden 5 futbolcudan kulüp bulmalarını istedi. Başkan Hüseyin Eryüksel, “Henrique, Orhan Taşdelen ile kiralık olarak giden oyuncular Bokila, Ioan Hora ve Alperen Babacan’ı yeni sezonda A takım kadrosuna davet etmedik” dedi.