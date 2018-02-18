Gürcistan'da kızamık salgını

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezi Genel Müdürü Amiran Gamkrelidze, ülke genelinde bu yıl 268 kızamık vakası görüldüğünü bildirdi.

AA'nın haberine göre; Gamkrelidze, kızamık vakalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kızamık salgınının özellikle merkezi Batum kenti olan Acara bölgesinde yayıldığını belirten Gamkrelidze, "Ülkemizde 1 Ocak'tan itibaren 268 kızamık vakası görüldü, bunların yaklaşık yüzde 70'i Acara bölgesinde" dedi

"Gürcistan'ın diğer kısmında kızamık salgınını durdurmak için gereken aktif tedbirler uygulanıyor ama buna rağmen vaka sayısı yavaş yavaş artıyor" diyen Gamkrelidze, vatandaşlara aşı yaptırma ve salgına karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

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