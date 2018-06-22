Gürcistan’da albino kırlangıç görüldü

Gürcistan’ın Gardabani kentinin Krtanisi köyünde, köy sakinlerinden birinin evinin duvarındaki yuvada görülen beyaz kırlangıç köy sakinlerinin ilgisini çekti. Köy sakinlerinin yuvalarında fotoğraflarını çektiği kırlangıçlardan birinin albino kırlangıç olduğu öğrenildi. Kırlangıcın yuva yaptığı evin sahibi, "Albino kırlangıcı, köy sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı." dedi.



İHA'nın haberine göre, öte yandan kırlangıçlar arasında nadir görülen albino kırlangıçlar normal kırlangıçlara göre daha ince ve görme yetileri öğle saatlerinde zayıf.





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