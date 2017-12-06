Gürcistanlı kadın valiz içinde Türkiye'ye girmeye çalıştı

Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir kişinin taşıdığı eşya valizinde saklanan kadın, kontrol sırasında yakalandı.



Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Emniyet Amirliği personeli, rutin kontrol sırasında, sınır kapısından Türkiye'ye yaya olarak giriş yapmaya çalışan, elinde çekçek olarak tabir edilen el arabası üzerinde büyük bir valiz taşıyan ve kimliği açıklanmayan Gürcistan vatandaşının hareketlerinden şüphelendi.

YURDA GİRİŞ YASAĞI VARMIŞ



AA'nın haberine göre, yolcu salonuna alınarak valizlerin içini açan polis, valizin içine girmiş cenin vaziyetinde duran bir kadın bulunduğunu tespit etti. Kadının Gürcistan uyruklu T.L. (22) olduğu belirlendi. Kadının üzerinden çıkan kimliğin Emniyet Şube Müdürlüğünce yapılan sorgulamasında, T.L'nin yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi.



Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne teslim edildi.

Sarp Sınır Kapısı