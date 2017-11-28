Güzel sanatlarda tematik lise dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güzel sanatlar liselerinde de "tematik lise" uygulamasını başlatacaklarını bildirdi.

AA'nın haberine göre Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve bakanlık bürokratları ile Ankara Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

Yılmaz, sanatın bireysel gelişime, birlikte çalışma becerilerinin gelişmesine ve üretici birey olarak yetişmeye katkı sağlayacağına işaret etti.

Çağdaş eğitim için bilim, teknoloji ve sanatı bir bütün olarak ele aldıklarını anlatan Yılmaz, "Eğitimin her kademesinde yapılan sanat eğitimi ile yeni eserler üreten, yaratıcı ve kendilerini özgürce ifade edebilen bireylere ulaşmak bizim hedefimizdir." diye konuştu.

Yılmaz, hem bir eğitim aracı, hem bir eğitim yöntemi, hem de bir eğitim alanı olan müziğin ayrıca kültürel ve evrensel değerlerin sanat yoluyla aktarılmasında önemli bir rolü bulunduğunu vurguladı.

Bakan Yılmaz, öğrencilerin kendi ezgilerini oluşturmalarını, bir müzik kültürüne ve birikimine de sahip olmalarını, sadece iyi bir dinleyici değil, aynı zamanda müziği yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini istediklerini anlattı. Yılmaz, "Öğrencilerimizin müzik terminolojisini doğru ve yerinde kullanmasını, sahne ve performans becerisine sahip olmasını istiyoruz. Bu alanda da sosyokültürel farklılığın farkında olmasını istiyoruz. Şarkı sözü yaparak, müzik aleti çalarak, beste yaparak oluşturdukları ürünleri uygun ortamda aileleri ve çevreleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Her sınıf düzeyinde türkü, şarkı ile ilgili sekiz eseri seslendirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"HEM SANAT HEM SANATÇI TANINMALI"

Bilimsel çalışmaların çalgı eğitiminin beynin farklı işlev gören bölgelerini geliştirdiğini anlatan Yılmaz, bu nedenle çalgı eğitimini her sınıftan itibaren verilmesini istediklerini söyledi.

Ülkenin bozlak, halay, horon, gazel, zeybek, karşılama gibi değerlerinin bilinmesinin önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ama bunun yanında 10. Yıl Marşı, Cumhuriyet marşları, Atatürk marşları, mehter marşlarını da bilsin istiyoruz. Ülkemizdeki en önemli sanatçıları da tanımalarını istiyoruz. Eğitim programlarımız arasında hem ülkenin sanatının hem sanatçılarının tanınması yönünde bir kazanım bulunuyor. " dedi.

Yılmaz, müfredatta da yer alan Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Neşet Ertaş, Karacaoğlan, Dede Efendi, Itri, Hacı Arif Bey, Aşık Veysel, Abdurrahim Karakoç, Ulvi Cemal Erkin, Münir Nurettin Selçuk ile beste yapan sanatkar Osmanlı sultanlarının tanınmasının yanında Vivaldi, Bach, Chopin gibi dünyaca ünlü sanatçıların da bilinmesinin önemine işaret etti.

"TEMATİK LİSE UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ"

Yeni müfredatı değiştirerek çocukların hayata hazır olmaları, kendisi ve çevresi ile barışık ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini istediklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel sanatlarda 81 okulumuz 14 bin 743 öğrencimiz var. Spor lisesinde ise 70 okulda 15 bin 320 öğrencimiz bulunuyor. Spor lisesinde tematik uygulamayı başlattık. Bundan sonra da İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl'ün de desteğiyle birlikte güzel sanatlar liselerinde de tematik lise uygulamasını başlatacağız. Bir lisemiz sadece Türk Sanat Müziği'nden, bir lisemiz sadece Türk Halk Müziği'nden eğitim verecek. Bizim kültürümüze ait güzelliklerle sadece bir bölüm ilgilensin ki artık yatay büyüme yetmiyor. Dikey büyümeyi de sağlayabilmek lazım. "