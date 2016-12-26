Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden ilk kez Başbakan geçti

Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışının ardından makam aracı ile tünelden geçiş yaptı.

Geçişin ardından açıklamada bulunan Yıldırım, "Milletimizin özlemini, hayalini gerçeğe dönüştürmek, dağları tünellerle geçmek, denizlerin altından tünelleri arabalar geçirmek bütün bunlar ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak içindir. Bunun için 14 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dört bir yanını hizmetlerle donattık." dedi.