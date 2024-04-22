Ancak uzmanlara göre bu düşüncenin doğruluk payı olsa da herkese uygun bir yöntem değil. Bunun sebebini dermatolog ve kozmetik cerrahı Melanie Palm şu şekilde açıklıyor: Saçınızı iki kez şampuanlamanızın gerekliliği; saç tipi, kişisel saç bakım ihtiyaçları ve günlük aktivite düzeyine bağlı olarak değişebilir.