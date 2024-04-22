Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dermatologların görüşleriyle: Saçı iki kez şampuanlamak gerekli mi? İşte bu yöntem hakkında bilmeniz gerekenler!

        Saç derisini daha iyi temizleyebilmek için çift şampuanlama yapmak gerekli mi?

        Saçlarını temiz tutmak için çoğu insan saçlarını bir kez şampuan ve saç kremi ile yıkar. Ancak bunun dışında çift şampuanlama yani iki kez yıkama denilen bir yöntemi uygulayanlar da vardır. Peki, çift şampuanlama daha iyi sonuçlar sağlayabilir mi? İşte, çift şampuanlama hakkında bilmeniz gerekenler, bu yöntemi kimlerin denemesi gerektiği ve dermatologların tavsiyeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Saçı iki kez şampuanlayarak yıkamak uzun süredir insanların bazılarının uyguladığı bir yöntem. Ancak bu yöntemin ne kadar doğru, kimler için uygun olduğu konusunda insanların bilgisi olmayabilir bu sebeple sizin için haberimizde bazı dermatologların düşüncelerini derledik. İşte, saçınızı kaç kere şampuanlamanız gerektiğine dair detaylar...

        2

        HERKESE UYGUN DEĞİL!

        İnternette çift şampuanlama konusunda video paylaşan bazı insanlar iki kez yıkamanın daha yararlı olduğunu düşünüyor: İlk yıkama saçtaki birikintileri ve kalıntıları ortadan kaldırırken ikinci yıkama ise saç derinizde daha derin bir temizlik sağlayarak saç derisine ulaşabiliyor.

        3

        Ancak uzmanlara göre bu düşüncenin doğruluk payı olsa da herkese uygun bir yöntem değil. Bunun sebebini dermatolog ve kozmetik cerrahı Melanie Palm şu şekilde açıklıyor: Saçınızı iki kez şampuanlamanızın gerekliliği; saç tipi, kişisel saç bakım ihtiyaçları ve günlük aktivite düzeyine bağlı olarak değişebilir.

        4

        Bununla birlikte dermatolog doktor Brendan Camp ise çift şampuanlamanın saç derisinde ve saçta biriken yağ, kir, ter ve ürün kalıntılarını gidermede harika olduğunu düşünüyor. Ayrıca saç derisini ve saçı ölü deri hücrelerinden, mikroorganizmalardan ve kokudan arındırmaya yardımcı olacağını da ekliyor. Ancak o da Palm gibi herkesin uygulamaması gerektiğini düşünüyor.

        5

        KIVIRCIK SAÇLAR İÇİN UYGUN OLABİLİR

        Palm ise saçında daha derin temizliğe ihtiyacı olanlar için özellikle kıvırcık veya kabarık saçları olan veya birkaç gün boyunca sık sık saçlarını yıkamayan kişiler için yararlı olabileceğini söyledi.

        6

        YAĞLI SAÇLARIN DA İKİ KEZ YIKAMASI YARARLI OLABİLİR

        Palm iki kez şampuanlamanın, daha yağlı saç derisi olan insanlar için de yararlı olabileceğini; aşırı sebum, yağ ve diğer kalıntıların giderilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bunun yanı sıra, sık sık egzersiz yapmaktan dolayı kafa derisi terleyen insanların da iki kez yıkayabileceğini aktardı.

        7

        ÇİFT ŞAMPUANLAMA BAZI SAÇLAR İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

        Çift şampuanlama yöntemi saçını her gün veya günaşırı yıkayan insanlar için uygun değildir. Palm ve Camp her gün saç yıkayan insanların, saçlarını iki kez yıkadıklarında şampuanın saçta bulunması gereken yağı alarak saçın dengesini bozabileceğini düşünüyorlar.

        8

        Bunun yanı sıra her gün saç yıkayan insanlar; bu yağ eksikliğinden dolayı saçlarının kırılması, saç derilerinin soyulması ve kuruması gibi sorunlarla karşılaşabilir, bu sebeple çift şampuanlamadan zarar görebilirler.

        9

        HASSAS SAÇ DERİSİNE ZARAR VEREBİLİYOR

        Hassas saç derisine sahip kişiler için çift şampuanlama; kuruluğa, kepeğe veya pullanmaya neden olabileceği için Palm ve Camp iki kez yıkamadan kaçınmalarını öneriyor.

        10

        SAÇ KREMİ DE İKİ KERE UYGULANMALI MI?

        Camp, saç kremini iki kez uygulamanın çifte şampuanlamanın etkisini bozacağını düşündüğünü için önermiyor. Bununla birlikte Palm ise saçın yıkandığı gün iki kez bakım yapılmasını önermiyor, yani bir kez saç kremi sürüp saçta 3 dakika tutmanın yeterli olacağını düşündüğünü ekledi.

        Kaynak: Health

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! Katili yakalandı!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! Katili yakalandı!
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin