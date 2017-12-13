Habertürk muhabiri Murat Karataş, hayatın yeniden canlandığı, sivillerin sokağa çıktığı Cerablus sokaklarını görüntüledi.



Basın mensuplarının görüntü aldığı sırada Özgür Suriye Ordusu'na bağlı yerel polis teşkilatı güvenliği sağladı. DAEŞ zamanında yasa dışı mahkeme olan kaymakamlık binası da yeniden inşa edilerek kullanıma açıldı.





Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sokaklara kurşun geçirmez kulübeler yerleştirildi. Olası bomba saldırılarına karşı da beton bloklar oluşturuldu.



Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği tarafından burada bir hastane kuruldu. 70 yataklı ve 3 ameliyathanesi olan hastanede 14 ayrı branşta sağlık hizmetleri verilebiliyor.

Cerablus

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