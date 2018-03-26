Haliç Üniversitesi'nin düzenlediği, "2017 Altın Boynuz Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin yılın en başarılı gazetecisi ödülüne layık görülürken, Habertürk TV'den Didem Arslan Yılmaz da en iyi haber yorumcusu dalında ödülün sahibi oldu.
Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü'nün düzenlediği törende ödüller, şehit yakınları ve gaziler tarafından takdim edildi.
2017 ALTIN BOYNUZ ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR
Yılın En Başarılı Siyasetçisi; Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Yılın En Duyarlı Siyasetçisi; Fatma Betül Sayan Kaya Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı
Uluslararası Arenada Türkiye’yi En İyi Temsil Eden Siyasetçi; Avrupa Birliği Bakanı, Ömer Çelik,
Adaletin Tecelli Etmesinde Gayret Sarf Eden En Başarılı Hukukçusu; Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner
Yılın En İyi Kadın Siyasetçisi; MHP İstanbul Milletvekili Arzu
Yılın En Başarılı Valisi; Sinop Valisi Hasan İpek
Yılın En Başarılı Belediye Başkanı; Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin
Kamu Güvenliği Alanında Yılın En Başarılı Yöneticisi; İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi; Yedi Şehirden Yedi Tepeli Şehre Projesi, İstanbul Emniyeti Turizm Şubesi Müdürü Murat Çetiner
Türkiye’nin Eğitim Politikalarında En Başarılı Eğitimcisi; MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu
Yılın En Başarılı Gazetecisi; Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin
Yılın En İyi Haber Yorumcusu; Habertürk TV’den Didem Yılmaz Arslan
Yılın En İyi Kadın Doktoru; Kadın Ve Demokrasi Derneği (Kadem) Diyarbakır İl Başkanı Özlem Vuran
Yılın En Başarılı Sivil Toplum Gönüllüsü; AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Rumeysa Kadak
Yılın En İyi İş Adamı; SBK Holding CEO’su Sezgin Baran Korkmaz
Yılın En İyi Muhabiri; Star TV Tamer Oskay
Yılın En İyi Haber Sunucusu; Star TV Nazlı Çelik
Yılın En İyi Erkek Doktoru; Aytuğ Altundağ
Yılın En İyi İş Kadını; Best Van Turizm Ceo’su İrem Bayram
Yılın En İyi Spor Kulübü Yöneticisi; Galatasaray Spor Kulübü Ural Aküzüm
Yılın En İyi Dijital İletişim Uzmanı; Said Ercan
Yılın En İyi Dijital Medyayı Kullanan Kamu Kurumu; Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)
Yılın En İyi Avukatı; Fatih Uzun
Yılın En İyi Tiyatro Oyunu; Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Tiyatrosunun, Romeo ve Julıeti
Yılın Onur Ödülü Hazım Babat’a verildi.
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