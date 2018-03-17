Habertürk foto muhabiri Akdoğan’a 2 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 yarışmasında, Habertürk Gazetesi foto muhabiri Arif Akdoğan 2 ödül birden kazandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Akdoğan, “Atalarının Topraklarında” fotoğrafıyla “Günlük Yaşam” kategorisinde ikinci oldu, Ankara’da meşe kömürü üreten ailelerin çocuklarını anlatan “Kömürcü Çocuk” fotoğrafıyla da “Zafer Eğitim Kurumları Özel Ödülü”nü aldı.

Anadolu Ajansı foto muhabiri Onur Çoban ise Myanmar’da yaşanan dramı anlatan karesi ile “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülünü kazandı. 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Türkiye’nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan organizasyona, bu yıl 3 bin 200’ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede. 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.

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