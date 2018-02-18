Kalp rahatsızlığı sonucu önceki gün vefat eden Habertürk Gazetesi Arşiv Müdürü 52 yaşındaki Ufuk İlman için dün İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenlendi.



Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, cenazeye, başta eşi Birgül İlman olmak üzere yakınları, sevenleri ve çalışma arkadaşları katıldı.



Gözyaşlarına hâkim olamayan Birgül İlman, “Ufuk dünyanın en güzel, en iyi insanıydı benim için. Bana hayatı- mın en güzel 10 yılını verdi. Yaşasaydı 14 Mart’ta 53 yaşına girecekti” dedi.





Eşinin 2012’de aort diseksiyon operasyonu geçirdiğini belirten İlman, “Bu sefer kurtaramadık” diye konuştu.

Ufuk İlman



İlman’ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından İzmir’e gönderildi. İlman’ın cenazesi bugün, İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenecek törenden sonra Örnekköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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