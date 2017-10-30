Habur'da toz bulutu altında tatbikat

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 18 Eylül günü TIR parkı karşısında başlatılan tatbikat, 43'üncü gününde devam etti. Tatbikatın yapıldığı alan, Suriye üzerinden gelen toz bulutunun altında kaldı.

DHA'nın haberine göre; Türkiye'nin Irak-Suriye sınır hattında etkili toz bulutu nedeniyle görüş uzaklığı yaklaşık 400 metre düştü. Toz bulutuna rağmen tatbikat alanında tanklar ve zırhlı araçlar, manevra yaptı. Askerlere tank konusunda eğitim verilirken, alandaki tanklara da tankerlerden yakıt ikmali yapıldı.

habur

tsk

Silopi