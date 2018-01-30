Hac kuraları, kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmeyi isteyen milyonlarca hacı adayı tarafından bekleniyor. İslam dininin temel ibadetlerinden olan hac ibadetini yapacak olan hacı adayları, hac kuralarının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki 2018 hac kuraları ne zaman? Hac kura sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? (2018)

2018 yılında hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuk için ilk adımı olan hac kurasının çekiliş tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinden yapılan açıklamada hac kuralarının, 01 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda çekileceği duyuruldu.

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Hac Kurası 2018 Özel Programı 1 Şubat Perşembe saat 11.00'de canlı yayınla TRT Diyanet ekranlarında....

Kutsal topraklara yolculuk ederek hac vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman bu sene de heyecanlı bir bekleyiş içinde. Dini vazifelerini yerine getirip hacı olmak amacıyla yaptıkları başvurunun kurasını heyecanla bekleyen hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamayı bekliyordu. Beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 2018 Hac Kuraları 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11.00’da çekilecek ve ismi çıkan hacı adayları dini vazifelerini yapmaya hak kazanacak. Hacı adayları kurada isimlerinin çıkmasını ve hac görevlerini yerine getirmeyi bekliyor.

HAC KURASINA KİMLER KATILABİLECEK, KURA NASIL ÇEKİLECEK?

Hac vazifesi için ilk defa başvuran adaylar ve daha önce başvurup ismi kurada çıkmayan adayların tamamı 2018 hac kuralarında yer alacak. Hac kurası halka açık bir şekilde ve bilgisayar ortamında yapılacak. Kuranın ilk kısmı canlı olarak yayınlanacak, hacı adayları canlı yayında isimlerini ekranlardan takip edebilecek. Daha önceki senelerde başvurup isimleri çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek adına uygulanan katsayılı kura sistemi bu yılda kurada yer alacak. Daha önceki senelerde bir veya birden fazla kez başvurup ismi kurada çıkmayan hacı adaylarının isimleri, ilk kez başvuran adaylara oranla daha fazla kurada çıkacak.





KATSAYILI KURA SİSTEMİ NEDİR?

Katsayılı kura sistemi, hac başvurusu yapan ancak kurada ismi çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek adına kullanılan bir sistemdir. Hacı adaylarının isimleri başvurdukları her yıl için belirli bir oranda katlanarak kura listesine girer. Böylece ilk kez başvuran hacı adaylarına oranla isimleri kurada daha çok yer alır.

Hac

İslam’ın beş esasından birisi de hac’dır. Hicretin 9’uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.)” (Al-i İmran Sures, 97)

Peygamberimiz(S.A.S) de şöyle buyurmuştur:

İbni Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, “Îmân”, 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, “Îmân”, 19–22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13.)

Haccın Faydaları

Her şeyden önce hac, Allah’ın emridir ve bunun için yerine getirilmesi gerekir. Bununla beraber haccın pek çok faydaları vardır. Şöyle ki:

Hac, günahlara kefarettir. Allah rızası için hacceden kimsenin küçük günahları bağışlanır.

Nitekim Peygamberimiz;

“Kim Allah için hacceder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hac’dan)” döner (Buhari, “Hacc”, 4.) buyurmuştur.

Resul-i Ekrem Efendimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin dünyaya yayıldığı kutsal yerleri görmek, insanın maneviyatını yükseltir ve dini duygularını kuvvetlendirir. Kişinin hac esnasında normal elbiselerini çıkararak ihrama girmesi ona mahşer gününü hatırlatır. Ayrıca hac yolculuğu, insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır.

Diğer taraftan mala olan bağımlılığı azaltarak, fakirlere ve yoksullara karşı merhamet duygularını geliştirir.

Hac, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanları yılda bir defa bir araya getirip birbirleriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve problemlerine çözüm üretmelerini sağlar.

Ülkeleri, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların aynı gaye için bir araya gelmeleri ve hep birlikte Allah’a yönelerek ibadet edip O’ndan af bağış dilemeleri, ruhları arındırarak İslam kardeşliğini güçlendirir.

Sosyal durumu ne olursa olsun, her seviyedeki Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması, doğuşta Allah katında eşit oldukları fikrini hatırlatır.

Haccın Sahih Olmasının Şartlan

Müslüman olmak.

Akıllı olmak.

İhrama girmek.

Haccı belirli zamanda yapmak.

Vakfe, tavaf ve sa’y gibi menasikten her birini tayin edilen yerlerde yapmaktır.

Haccın Vakti

Hac ayları, hac menasikinin başlayıp devam ettiği Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce’nin ilk on günüdür. Hac, bu aylarda yapılır.

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