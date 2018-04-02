İstanbul'un Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde bazı iş yeri sahiplerini tehdit etmek suretiyle haraç aldıkları, karşı çıkanları yaraladıkları iddia edilen "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız menfaat temin etmek amacıyla kurulmuş organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Sarıyer ve Beşiktaş'ta faaliyet gösteren "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMASINLAR DİYE KORKUTMUŞLAR



Belirlenen adreslere 20 Mart'ta düzenlenen baskınlarda, organize suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen O.H.'nin de aralarında bulunduğu 24 kişi yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tabanca mermisi ve 311 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Zanlıların, Sarıyer ve Beşiktaş'ta bazı iş yeri sahiplerini tehdit ettikleri, haksız menfaat temin ettikleri, kendilerine karşı çıkan iş sahiplerini yaralamak suretiyle korkuttukları, iş yerlerinde maddi zarara yol açacak eylemlerde bulundukları, güvenlik kameralarına yakalanmamak amacıyla iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıt cihazlarını söktükleri, mağdur kişileri şikayetçi olmamaları için korkuttukları öne sürüldü.



Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 19'u işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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