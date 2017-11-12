Hadise: Sahte değil organik

Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ şarkısının klibi yayınlandığı ilk gün Youtube üzerinden 2 milyon 600 bin izlenme oranına ulaştı.



Cadde’nin haberine göre, Hadise, “Tıklamalar organik” diyerek son dönemde popçular arasında yaşanan ‘sahte tıklama’ tartışmalarına gönderme yaptı. Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçen popçunun klipteki yakınlaşma sahneleri dikkat çekmişti.

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