Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.



DHA'nın haberine göre kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

2 KİŞİ YARALANDI

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan Şile Otoyolu Ümraniye istikametine gitmekte olan Göksel Çelik idaresindeki hafriyat kamyonu ve aynı yönde gitmekte olan otomobil, bağlantı yolu virajında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerler ve kamyon arasında kalan otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken polis kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Başakşehir'de virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kamyondaki toprak ve kaya parçaları yola saçılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 10.00 sılarında Tem Otoyolu yan yol Altınşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Aydın yönetimindekihafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kamyondaki toprak ve kayalar yola saçıldı. Devrilen kamyonun içindeki Aydın kendi imkanlarıyla araç içinden çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Devrilen kamyon ve yola saçılan kaya parçaları nedeniyle yan yol Altınşehir istikametinde durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan kazayı anlatan Burhan Küçük isimli vatandaş "Sesleri duydum geldim.Viraja sert girmiş oraya vurunca kurtarmak isterken bu tarafa devrilmiş. Durumu iyiydi" diye konuştu. Olay yerine gelen vinç, devrilen kamyonu kaldırırken yola savrulan toprak ve kayalar da ekipler tarafından temizlendi.

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