HT Egeli'de yer alan habere göre, Balıkesir Edremit ilçesinde kısa sürede çalışmaları tamamlanarak hizmete sokulan Körfez Koordinasyon Daire Başkanlığı hizmet binası düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmeti hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak için yapılan bu çalışmayı tebrik ederek hayırlı olmasını diledi.

HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Ben de bundan sonra mesaimin haftada bir gününü burada, Edremit’te, Körfez Koordinasyon binamızda geçireceğim. Sizler ile daha fazla beraber olacağım. Yine haftada mesaimin bir gününü de tabii ki Bandırma’daki binamızda geçirerek vatandaşlara daha yakın olacağız. Çünkü Balıkesir’in coğrafyası gerçekten çok büyük. İstanbul’un üç katı yüz ölçümüne sahip. 20 tane ilçesiyle 900 kırsal mahallesiyle oldukça büyük bir coğrafyadayız. Milletin ayağına hizmeti götürüyoruz. Bizimle görüşmek isteyen, bize ulaşmak isteyen insanlarımızın artık Balıkesir’e kadar gelmesine gerek yok. Haftanın bir günü mesaimizi burada geçireceğimiz için vatandaşlarımız ile burada buluşmuş olacağız” dedi. Daha sonra hizmet binasının açılış kurdelası kesildi ve davetliler ile birlikte bina gezildi.

Başkan Zekai Kafaoğlu daha sonra kendisi için hazırlanan makam odasına geçerek ilk misafirlerini ağırladı ve ilçenin sorun ve istekleri hakkında davetlilerden bilgi aldı. Edremit Otogarı için farklı isteklerin olduğunu ancak eski otogar bölgesinin ne olarak tanzim edileceğini yine halka sorarak halkın karar vereceğini ifade etti.

"Hizmet binasının açılış kurdelası kesildikten sonra davetliler ile birlikte bina gezildi. "

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