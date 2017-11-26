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Haftanın en güzel Afrika fotoğrafları

17-23 Kasım arasında çekilen Afrika temalı fotoğraflardan en iyilerini sizler için derledik.

26.11.2017 - 14:58 | Güncelleme:

17-23 Kasım arasında çekilen Afrika temalı fotoğraflardan en iyilerini sizler için derledik.

- AFP

Tohum kapsüllerinden hazırlanan bir kıyafetin içindeki Miss Tanzanya ünvanının sahibi Lilian Ericaah Maraule, Las Vegas'taki Ulusal Kostüm Şovu'nda podyuma çıkmadan önce son hazırlıklarını yapıyor.

- AFP

Kenya'da Maasai etnik grubundan kadınlar, barış gösterisi için kostümünü giyiyor.

- EPA

Fildişi Sahilleri'nin en büyük kenti Abidjan'daki bu kızlar okullarına küçük karatahtalarla gidiyor.

- AFP

Abidjan'ın bir diğer tarafında ise dokumacılar mesailerine devam ediyor.

- AFP

Fildişi Sahilleri'nde düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarında pamuklar sergileniyor. Ülke, dünyadaki en büyük pamuk üreticilerinden biri.

- AFP

Bir diğer fuar ise Mali'de. Burada koçlar sergileniyor, tarım metotlarını geliştirmek ve ticareti artırmak hedefleniyor.

- EPA

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir bisikletçi, ekmek dolu sepetinin başının üzerinde taşıyor.

- Reuters

Etiyopya'nın Hawassa Endüstriyel Parkı'ndaki tekstil işçileri kıyafet dokuyor. Bu kıyafetlerin bazıları dünyanın en büyük moda markaları tarafından ürettiriliyor.

- AFP

Kenya'nın başkenti Nairobi'da bir adam, Başkan Uhuru Kenyatta'nın posterini tutuyor. Kenyatta'nın kazandığı seçim önce geçersiz sayılmış, ardından mahkeme kararıyla geçerli kılınmıştı.

- AFP

Zimbabve'nin başkenti Harare'de kadınlar, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'yi deviren askerlerle birlikte fotoğraf çektirerek kutlama yapıyor.

- AFP

Parlamento tarafından Mugabe hakkında görevi kötüye kullanma soruşturulması da kalabalıklar tarafından kutlandı.

- Reuters

Mugabe'nin istifasını duyurmasının ardından komşu ülke Güney Afrika da dahil olmak üzere pek çok ülkede Mugabe resimleri yakıldı.

- Reuters

Sonraki gün başkent Harare'de bir adam, timsah figürüyle Mugabe'nin yerine gelecek olan timsah lakaplı Emmerson Mnangwa'nın başkanlığını kutladı.

- AFP

Tunus'ta ise çok farklı bir atmosfer vardı. Çok sayıda kişi 77 yaşında ölen moda tasarımcısı Azzedine Alaia'nın cenazesine katıldı.

- AFP

Cenazeye katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Bacı Kaid Es Sebsi de vardı.

- EPA

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bir arı lavanta yaprakları üzerinde böyle görüntülendi. 2015'te Amerika'dan gelen bir salgının bölgedeki arıların yüzde 40'ını öldürmesinin ardından arı kolonilerinin sayısı azalmıştı.

Fotoğrafların telif hakları AFP, EPA, PA ve Reuters'a aittir.

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