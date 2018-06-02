Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre haftasonu bazı bölgelerde güneşli hava hakimken bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin iç ve güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece sıcaklıkların artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
UŞAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARABUK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUŞ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden sonra fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 (60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde açıkları kuzey yönlerden 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunun açıkları ile öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısı 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, sabah saatlerinde 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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