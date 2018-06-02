Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre haftasonu bazı bölgelerde güneşli hava hakimken bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin iç ve güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece sıcaklıkların artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARABUK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUŞ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden sonra fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 (60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde açıkları kuzey yönlerden 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunun açıkları ile öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısı 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, sabah saatlerinde 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER