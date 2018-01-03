Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine Noel tatilinin ardından devam edildi. Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa duruşmaya katıldı.

Burçin Atilla, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izledi. Burçin Atilla, eşini yanaklarından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

Öte yandan, Hakan Atilla, sivil kıyafetlerle ve kelepçesiz halde duruşma salonuna alındı.

Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat gördüğünü ifade etmişti.

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

Hakan Atilla

abd

Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER