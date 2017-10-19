Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Hakimlik Sınavı'nın ardından yapılan mülakat sonuçları büyük heyecanla bekleniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuyla ilgili açıklama aptı. Peki, hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakim adaylarının heyecanla beklediği mülakat sonuçlarında yavaş yavaş sona gelindi. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar, Google'da 'Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak' sorgusunu hızlandırdı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı. Abdülhamit Gül, "Hakimlik Sınavı ile ilgili komisyonumuz mülakatları bitirdi. Sanırım haftaya sonuçlar açıklanır." dedi.