Hakkari'de dün gece televizyon antenini onarmak için 5 katlı binanın çatısına çıkan Metin Sayık ile komşusu Davut Akın dengelerini kaybederek çatıdan yere düştü. Hastaneye kaldırılan Sayık tüm madahalelere rağmen kurtarılamazken Akın ise ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenden kaynaklı yayın alamayan Metin Sayık, komşusu Davut Akın ile birlikte 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çanak anteni düzeltmeye çalıştıkları sırada Akın ve Sayık, dengelerini kaybederek çatıdan düştüler. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, ağır yaralı Akın'ında tedavisinin sürdüğü, durumu ağır olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Metin sayık ise otopsi işlemlerinin ardından sabahın erken saatlerinde Aşağı Bağlar Mahallesinde bulunan aile mezarlığına toprağa verildi.

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