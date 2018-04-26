Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kaymaklı Ördekli bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Nisan 2018 tarihinde söz konusu bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde 26 Nisan 2018 tarihinde çıkan çatışmada bir terörist ağır yaralı, bir terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 3 teröristi yakalamak maksadıyla başlatılan arazi arama tarama faaliyetleri halen devam etmektedir."

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