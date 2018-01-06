Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.
DHA'nın haberine göre, Fatih Balat´taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi´nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris `in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alandı.
HALİÇ'İN SOĞUK SULARINDA HAÇ ÇIKARMA YARIŞI
Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç´te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Töreni sahilden izyelen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
BU YIL DA HAÇI ÇIKARAN SOLİS OLDU
Bu yıl haçı çıkaran geçen yılda haçı çıkaran Yunanistan'dan gelen Nikos Solis oldu. Bartholomeos, haçı kendisine getiren Solis 'e ucunda haç bulunan altın kolye hediye etti. Barışı sembolize eden beyaz güvencinleri gökyüzüne bırakan Bartholomeos diğer katılımcılara altın hediye edildi.
Suya atlayan gruptan bazı katılımcılar Yunanistan bayrağı açtı. Spor salonunda kişisel eğitmenlik yapan Solis, üçüncü kez haçı çıkardığını ifade ederek, "Üç gün önce tören için İstanbul´a geldim. Çok duygulandım, İnanılmaz bir duyguydu. Benim için çok önemliydi." dedi. Öte yandan ayin ve tören Yunanistan devlet kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı.
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