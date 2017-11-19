Haliç’te, 5 kattan fazla kat izni verilmeyecek

Geçen cuma manşete taşıdığımız Haliç’te kat sınırını 4’ten 10’a çıkaran haberimiz ses getirdi. CHP ve MHP’nin itiraz ettiği karara ilişkin dün önemli bir gelişme oldu. İBB, Meclis’ten 10 kat izni çıkan alanda 5 kattan yüksek yapılara izin verilmeyeceğini açıkladı

Habertürk’ün, ‘Haliç’in 16/9’u olur’ başlığıyla duyurduğu Haliç’te 10 kata izin veren plan tadilatı kararı haberi ses getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün yaptığı açıklamada 5 kattan fazla izin verilmeyeceğini açıkladı. Geçen cuma manşete taşıdığımız haberimizin ardından İBB Meclisi’nde yapılan plan tadilatıyla Haliç Silahtarağa’da bulunan 10 bin metrekarelik alanda kat sınırının 4’ten 10’a çıkarılması tartışmalara neden olmuştu. Oy çokluğuyla alınan karara İBB Meclisi’nde CHP ve MHP itiraz etmişti.

SİLUET TARTIŞMASI

Kat artışını şehircilik ve imar hukuku açısından uygunsuz bulan şehir planlamacıları da kararın hem yoğunluk hem de kent silueti açısından doğru olmadığını belirterek, “Kent siluetini bozar, onaylanmamalı” şeklinde tepkilerini dile getirmişti. Kamuoyunda Haliç’te 10 bin metrekarelik alanı kapsayan kat artışına izin veren plan tadilatı kararına ilişkin tartışmalar sürerken dün İBB’den açıklama geldi. İBB, söz konusu alanda kat yüksekliğinin zemin+5’ten yüksek olmasına müsaade edilmeyeceğini kaydetti. Alanda yapılması planlanan proje görselinin de paylaşıldığı 10 kata ilişkin kararla ilgili İBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘KURUM GÖRÜŞLERİ ALINDI’

“ Adı geçen yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İstanbul İmar İnşaat A.Ş.’ne aittir. Söz konusu parsel ‘T3 Ticaret+Konut’ alanında kalmaktadır. Burası için planlanan proje çevre yapılaşma şartlarına uyumlu olup, yoğunluğu azaltmak için anayol tarafı olan Silahtarağa Caddesi’nde çekme mesafesi 15 metre olarak belirlenmiş ve parselin içinde 1220 metrekarelik yeşil alan oluşturulmuştur. Bu nedenle de proje geliştirilmesi sırasında mimari esnekliğinin sağlanabilmesi için toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla, gerekli kurum görüşleri de alınarak “En çok 10 kattır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

10 KATLI BİR PROJE YOK

Bununla birlikte, bu değişiklik mutlaka 10 kat yapılacak anlamına gelmemektedir. Çünkü, plan notunda da belirtildiği üzere; uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak mimari projeye göre uygulama yapılacaktır. Bahsi geçen yerde yüksekliğin zemin+5’den yüksek olmasına müsaade edilmeyecektir. Hazırlanacak projenin de ‘zemin + 5’ olması düşünülmektedir. İddia edilenin aksine ortada ne 10 katlı bir proje ne de bir inşaat ruhsatı vardır.”

TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

HT İstanbul, Haliç’teki imar tadilatını iki gündür manşetlerine böyle taşıdı. Haberlerimizin ardından Haliç’teki 10 kata kadar izin kararı gündem oldu. Karar kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

‘ŞEHİR PLANI DELİNİYOR’

Mevcut planın revizesi söz konusu olunca bin kez düşünüp bir kez uygulama yapmak gerektiğini belirten Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu, “Haliç’te gündeme gelen kaygılar bu şehir için yeni değil. Bu tür değişiklikler plan tadilatı adı altında yürütülen plansızlaşmalardır. Şehir planını delme girişimleridir” dedi.

‘HALİÇ İLE İLGİSİ YOK’

Haliç’in tarihi dokusunun korunmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul’un en önemli değerlerinden Altın Boynuz’u çevreleyen alanların alçak yapılardan oluşması çok önemli. 10 katlı bir bina, Haliç’e Haliç ile ilgisi olmayan bir dokunuş yapmak demektir.”

‘10 KAT SİLUETİ BOZMAZ’

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre Mimar Sinan Genim, bölgede benzer yükseklikte binaların olduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Silahtarağa’da bahsi geçen düzenleme 10 kat olarak belirtiliyor. Bu yaklaşık olarak 30-35 metreye tekabül eder. 10 kat siluet tartışması yaratacak bir yükseklik değil. Bunun Haliç’in ya da İstanbul’un genel siluetine olumsuz etki edeceğini düşünmüyorum.”

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