HT Egeli'de yer alan habere göre, Uşak belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Fatih Öztürk (29) bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatma Albayrak’a halk otobüsünü durdurarak sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Öztürk, Albayrak’ın işyerine gittiği yol güzergahında bekleyerek mesai arkadaşlarının da yardımıyla denetleme bahanesiyle halk otobüsünü durdurdu. Otobüse binen Öztürk, sevgilisine bir buket çiçek uzattı ve ardından evlilik teklifini yaparak sevgilisinin parmağına yüzüğü taktı. Otobüste bulunan vatandaşlar da genç çifti alkışlayarak tebrik etti.

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